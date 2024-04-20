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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лыжник Коростелев о матче с футболистами: «Очень интересно сыграть против Аршавина, Быстрова, Погребняка. У нас есть возможность перебегать их»

21 апреля команды «Звезды футбола» и «Звезды на лыжах» сыграют в Московской области. Все собранные на матче средства пойдут на приобретение спортивного инвентаря для детских школ по биатлону и лыжным гонкам.

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