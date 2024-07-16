Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Попова перевели из СИЗО под домашний арест. «Генерал должен быть в строю, а не сидеть»

Попова перевели из СИЗО под домашний арест. «Генерал должен быть в строю, а не сидеть»

Генерала Попова у суда встретили друзья в футболках с его фото и позывнымБывший командующий 58-й общевойсковой армией генерал Иван Попов в 235-м гарнизонном военном суде во время рассмотрения ходатайства следствия о смягчении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест, 15 июля 2024 годаМихаил Климентьев/ТАСС 235-й гарнизонный военный суд перевел под домашний арест экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова, которого обвиняют в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге.

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Комментарии
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Александр Леушин
Нужно быстрее разобраться, пусть человек приносит пользу Родине, тем более, он непротив.
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