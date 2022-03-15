Москвичи узнали, в какие проекты инвестируют турецкие компании

Москва уже на протяжении нескольких лет успешно взаимодействует с предпринимателями из Турции. Об этом во вторник, 15 марта, рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.