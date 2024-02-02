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Китай

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Посол КНР заявил, что в Беларуси учатся более 9 тыс. китайских студентов

Источник: БЕЛТА В Беларуси учатся более 9 тыс. китайских студентов. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Се Сяоюн перед началом торжественного концерта «Праздник весны – 2024» в БГУКИ, посвященного китайскому Новому году, передает БЕЛТА.

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