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2027 елда Яңа ел яллары 11 көн була

Киләсе Яңа ел яллары 11 көн дәвам итәчәк. Бу хакта РФ Иҗтимагый палатасы әгъзасы Евгений Машаровка сылтама белән «РИА Новости» хәбәр итте.

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