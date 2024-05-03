Депутат Журова: НАТО может обвинять Россию для оправдания своих будущих действий

Депутат Государственной думы Светлана Журова предположила, что Североатлантический альянс может обвинять Россию в проведении злонамеренных акций на территории альянса для того, чтобы оправдать будущие агрессивные действия НАТО в отношении РФ.
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