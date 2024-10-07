7 октября 1977 года была принята так называемая брежневская Конституция. Согласно главному Закону СССР, Ямало-Ненецкий округ получил статус автономии.
День ЯНАО
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7 октября 1977 года была принята так называемая брежневская Конституция. Согласно главному Закону СССР, Ямало-Ненецкий округ получил статус автономии.
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