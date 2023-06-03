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В Новосибирском метрополитене запустили спортивный поезд-музей

В Новосибирском метрополитене запустили спортивный поезд-музей

Первыми пассажирами поезда-музея стали олимпийские чемпионы, тренеры и юные спортсмены.В Новосибирске 2 июня состоялась церемония запуска спортивного поезда-музея в метрополитене, сообщает региональное министерство физической культуры и спорта.

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