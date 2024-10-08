FT сообщила о перемене настроений в Киеве по поводу переговоров с Москвой

В Вашингтоне, некоторых западных столицах и Киеве «меняется настроение»: уверенность в полном изгнании ВС России с украинской территории уступает «неохотному» признанию лучшим вариантом урегулирование конфликта путем переговоров, пишет FT.
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