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Журнал о бизнесе и инвестициях

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FT сообщила о перемене настроений в Киеве по поводу переговоров с Москвой

В Вашингтоне, некоторых западных столицах и Киеве «меняется настроение»: уверенность в полном изгнании ВС России с украинской территории уступает «неохотному» признанию лучшим вариантом урегулирование конфликта путем переговоров, пишет FT.

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