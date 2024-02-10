Читатели китайского издания Гуанча поддержали заявление Владимира Путина в интервью Такеру Карлсону о том, что украинский конфликт завершится за недели при прекращении поставок западного оружия киевскому режиму.
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