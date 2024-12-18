Пресс-конференция «Всероссийский союз страховщиков: итоги 2024 года»

20 декабря 2024 года в 11:00 в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА), посвященная итогам деятельности страховых союзов в 2024 году, а также планам на 2025 год.