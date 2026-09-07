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Культуромания

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Стартовал XI Фестиваль музыкальных театров «Видеть музыку»

Стартовал XI Фестиваль музыкальных театров «Видеть музыку»

Одиннадцатый Фестиваль музыкальных театров «Видеть музыку» пройдет на площадках всех музыкальных театров Москвы с 7 сентября по 3 декабря 2026 года.

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