Китай планирует реализовать пакет важных проектов в области реагирования на изменения климата

Пекин, 5 марта /Синьхуа/ -- Китай планирует реализовать пакет важных проектов в области реагирования на изменение климата, принимать активное участие и играть направляющую роль в глобальном управлении окружающей средой и климатом, говорится в докладе о работе правительства, представленном в среду на рассмотрение 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.