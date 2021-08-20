Как банки зарабатывают на наивных клиентах

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаКак банки зарабатывают на наивных клиентах Если вам звонят из банка, не так уж важно, мошенники это или нет. Вас в любом случае постараются надуть.Вернуться к статье134НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьКККрым НАШ КрымскийНезаконное обогащение Белорусских Банкёров много лет поддерживают в Судах и Прокуратуре.Кто в лампасах получает беспроцентные кредиты и вероятнее всего БЕЗВОЗВРАТНЫЕ ? Вот в чём ВОПРОС ?КККрым НАШ КрымскийКККрым НАШ КрымскийКККрым НАШ КрымскийКККрым НАШ КрымскийКККрым НАШ КрымскийКККрым НАШ КрымскийКККрым НАШ КрымскийКККрым НАШ КрымскийКККрым НАШ КрымскийЭдуард Николаевбанки и банкиры , паразиты обществаАлександр ТретьякПо возможности не брать кредит вообщеАлла ДубининаСтеклянная банка с деньгами для хранения будет лучше никто не поживится.Комментировать
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