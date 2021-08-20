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Как банки зарабатывают на наивных клиентах

Как банки зарабатывают на наивных клиентах

Если вам звонят из банка, не так уж важно, мошенники это или нет. Вас в любом случае постараются надуть.

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Крым НАШ Крымский
Незаконное обогащение Белорусских Банкёров много лет поддерживают в Судах и Прокуратуре.Кто в лампасах получает беспроцентные кредиты и вероятнее всего БЕЗВОЗВРАТНЫЕ ? Вот в чём ВОПРОС ?
Крым НАШ Крымский
Крым НАШ Крымский
Крым НАШ Крымский
Крым НАШ Крымский
Крым НАШ Крымский
Крым НАШ Крымский
Крым НАШ Крымский
Крым НАШ Крымский
Крым НАШ Крымский
Эдуард Николаев
банки и банкиры , паразиты общества
Александр Третьяк
По возможности не брать кредит вообще
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Стеклянная банка с деньгами для хранения будет лучше никто не поживится.

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