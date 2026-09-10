Пятнадцатилетний подросток из Нижегородской области установил рекорд по весу капусты 22,5 кг

На фестивале "Битва гигантов" в Москве 15-летний житель Нижегородской области установил рекорд России, вырастив капусту весом 22,5 кг.
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