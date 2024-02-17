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    Правильно"ПОМОГИТЕ УМЕРЕТЬ...

Эффект Такера Карлсона

Эффект Такера Карлсона

Кто и зачем на самом деле «командировал» популярного журналиста в Москву Владимир Малышев    Во всем мире продолжают обсуждать интервью, которое дал президент РФ Владимир Путин в Москве американскому журналисту Такеру Карлсону.

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Один восстал он против света. Один. Но жив.
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5 час.
S
Sobering
Карлсон был послан к Путину глобалистами, которым не хочется доводить мир до катастрофы. Именно они помогли Карлсону отвязаться от Fox News и сделать его интервью самым смотрибельным и обсуждаемым.
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3 час.

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