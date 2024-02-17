Эффект Такера Карлсона

Один восстал он против света. Один. Но жив.

S

Sobering

Карлсон был послан к Путину глобалистами, которым не хочется доводить мир до катастрофы. Именно они помогли Карлсону отвязаться от Fox News и сделать его интервью самым смотрибельным и обсуждаемым.