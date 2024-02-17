Кто и зачем на самом деле «командировал» популярного журналиста в Москву Владимир Малышев Во всем мире продолжают обсуждать интервью, которое дал президент РФ Владимир Путин в Москве американскому журналисту Такеру Карлсону.
Эффект Такера Карлсона
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Один восстал он против света. Один. Но жив.
Ответить
5 час.
S
Sobering
Карлсон был послан к Путину глобалистами, которым не хочется доводить мир до катастрофы. Именно они помогли Карлсону отвязаться от Fox News и сделать его интервью самым смотрибельным и обсуждаемым.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии