В последний момент

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Несекретные материалы

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Премьер Болгарии не подписал договор о сотрудничестве с Украиной в области безопасности.▪️Предполагалось, что Димитар Главчев поставит свою подпись под соглашением с Зеленским в ходе саммита ЕС в четверг в Брюсселе.

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