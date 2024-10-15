Марина Ершова оценила американскую традицию празднования Хэллоуина как "ужасную"

Российский блогер Марина Ершова, известная своими неоднозначными отзывами о жизни за границей, недавно опубликовала статью в своем блоге на платформе Zen, где рассказывает о своих впечатлениях от празднования Хэллоуина в Соединенных Штатах.
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