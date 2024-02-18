В Архангельске на переправе на Хабарку ночью застрял сухогруз «Дудинка»

Пешеходная переправа на Хабарку на данный момент заблокирована, работает только транспортнаяПешеходная переправа на Хабарку на данный момент заблокирована, работает только транспортнаяВ пресс-службе администрации столицы Поморья уточнили, что на месте происшествия работают ледоколы «Евдокимов» и «Чадаев».