Банк России может повысить ключевую ставку до 20 процентов

В связи с бюджетным дефицитом, увеличением утилизационного сбора на автомобили и тарифов на услуги ЖКХ, потребуется более строгая денежно-кредитная политика Банка России, чтобы вернуть инфляцию к цели, говорится в обзоре аналитиков ЦБ «О чем говорят тренды».