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FinFax - Новости банков и вкладов

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Банк России может повысить ключевую ставку до 20 процентов

Банк России может повысить ключевую ставку до 20 процентов

В связи с бюджетным дефицитом, увеличением утилизационного сбора на автомобили и тарифов на услуги ЖКХ, потребуется более строгая денежно-кредитная политика Банка России, чтобы вернуть инфляцию к цели, говорится в обзоре аналитиков ЦБ «О чем говорят тренды».

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