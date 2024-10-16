Банк России может повысить ключевую ставку до 20 процентов

В связи с бюджетным дефицитом, увеличением утилизационного сбора на автомобили и тарифов на услуги ЖКХ, потребуется более строгая денежно-кредитная политика Банка России, чтобы вернуть инфляцию к цели, говорится в обзоре аналитиков ЦБ «О чем говорят тренды».
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