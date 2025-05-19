Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Налеты боевиков: в ДНР сорвали свыше 240 атак украинских дронов за неделю

За минувшую неделю в ДНР сорвали более 240 террористических атак украинских беспилотников. «За прошедшую неделю система «Купол Донбасса» зафиксировала и пресекла 241 попытку украинских беспилотников пересечь охраняемый периметр Донецка, Макеевки и Горловки», — сообщили в управлении ФСБ России по Республике.

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