Налеты боевиков: в ДНР сорвали свыше 240 атак украинских дронов за неделю

За минувшую неделю в ДНР сорвали более 240 террористических атак украинских беспилотников. «За прошедшую неделю система «Купол Донбасса» зафиксировала и пресекла 241 попытку украинских беспилотников пересечь охраняемый периметр Донецка, Макеевки и Горловки», — сообщили в управлении ФСБ России по Республике.
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