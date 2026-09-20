Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 629 подписчиков

"Суровикин в Москве": "Генерала Армагеддона" вернули для особого назначения? Путин сказал о командире

"Суровикин в Москве": "Генерала Армагеддона" вернули для особого назначения? Путин сказал о командире

Власти готовят масштабную перестройку подходов к отражению беспилотных и ракетных угроз. Одновременно в столице появился генерал, чьё дальнейшее назначение может оказаться связано с реформой управления и усилением обороны неба.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя