"Суровикин в Москве": "Генерала Армагеддона" вернули для особого назначения? Путин сказал о командире

Власти готовят масштабную перестройку подходов к отражению беспилотных и ракетных угроз. Одновременно в столице появился генерал, чьё дальнейшее назначение может оказаться связано с реформой управления и усилением обороны неба.
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