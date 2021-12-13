Председатель СК России поручил выяснить все обстоятельства нападения собак на ребенка в Сахалинской области

Следственными органами СУ СК России по Сахалинской области по сообщению о нападении бездомных собак около здания администрации МО «Городской округ Ногликский» на 8-летнего мальчика, в результате чего ребенок получил телесные повреждения, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.