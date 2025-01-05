Росатом объявил о появлении новых АЭС в течение ближайших десятилетий

Росатом: на территории восьми регионов построят АЭС в ближайшие 15-20 лет Восемь российских регионов обретут статус владеющих атомной энергетикой, заявил телеканалу «Россия 24» генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.
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