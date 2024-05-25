Бывший капитан сборной России дал совет желающим уехать в Европу футболистам

Роман Широков посоветовал российским игрокам не торопиться с перездом в Европу Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков дал совет молодым игрокам, которые хотят уехать в европейские чемпионаты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии