"У нас здесь идёт деградация". Евгений Плющенко прокомментировал переход сына в сборную Азербайджана

Евгений Плющенко вновь высказался о смене спортивного гражданства своего 13-летнего сына. На турнире по паделу Radio Monte Carlo Padel Cup 43-летний фигурист заявил, что на родине Александр (широко известен по прозвищу Гном Гномыч) был невостребованным, а отсутствие международных стартов тормозит развитие российских спортсменов.
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