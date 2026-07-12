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"У нас здесь идёт деградация". Евгений Плющенко прокомментировал переход сына в сборную Азербайджана

"У нас здесь идёт деградация". Евгений Плющенко прокомментировал переход сына в сборную Азербайджана

Евгений Плющенко вновь высказался о смене спортивного гражданства своего 13-летнего сына. На турнире по паделу Radio Monte Carlo Padel Cup 43-летний фигурист заявил, что на родине Александр (широко известен по прозвищу Гном Гномыч) был невостребованным, а отсутствие международных стартов тормозит развитие российских спортсменов.

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