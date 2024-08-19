Названы самые популярные седаны в России в 2024 году

По итогам продаж в период с января по июль текущего года, средняя стоимость нового седана на российском рынке находится в пределах 2 200 000 рублей, а самой приобретаемой моделью стала отечественная модель Lada Granta.
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