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Сирийский беженец бросил вызов вандализмом, требуя встречи с Олафом Шольцем

Сирийский беженец бросил вызов вандализмом, требуя встречи с Олафом Шольцем

В Берлине сирийский беженец, требуя встречи с канцлером Олафом Шольцем из-за решения суда по Газе, бросил булыжник в окно здания министерства внутренних дел.

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