Продажи Monster Hunter: World превысили 25 млн копий Общий объем мировых поставок и циф...

Продажи Monster Hunter: World превысили 25 млн копийОбщий объем мировых поставок и цифровых продаж Monster Hunter: World превысили 25 миллионов, включая поставки Monster Hunter World: Iceborne Master Edition, объявила компания Capcom.
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