«Хочу скорее забыть эту гонку». Хаджар расстроен из-за упущенного подиума

«Хочу скорее забыть эту гонку». Хаджар расстроен из-за упущенного подиумаGetty Images / Red Bull Content PoolГонщик Red Bull Racing Исак Хаджар рассказал, из-за чего потерял шанс на подиум в концовке Гран При Бахрейна в Малайзии.