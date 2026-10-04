«Хочу скорее забыть эту гонку». Хаджар расстроен из-за упущенного подиума

«Хочу скорее забыть эту гонку». Хаджар расстроен из-за упущенного подиумаGetty Images / Red Bull Content PoolГонщик Red Bull Racing Исак Хаджар рассказал, из-за чего потерял шанс на подиум в концовке Гран При Бахрейна в Малайзии.
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