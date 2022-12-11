Певица Валерия: Сняться в мужском журнале меня уговорил Иосиф

Российская эстрадная певица рассказала, как решилась сделать откровенные снимки для журнала MAXIM. Фото: Экспресс газет 54-летняя Валерия ранее признавалась, что открыта ко всему новому, однако в плане обнаженных фотосессий остается консервативной.
Российская эстрадная певица рассказала, как решилась сделать откровенные снимки для журнала MAXIM. Фото: Экспресс газет 54-летняя Валерия ранее признавалась, что открыта ко всему новому, однако в плане обнаженных фотосессий остается консервативной.
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