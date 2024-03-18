Breaking Defense: в США испытают гиперзвуковую крылатую ракету HACM

Военно-воздушные силы (ВВС) США планируют продолжить испытания новой гиперзвуковой крылатой ракеты Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM) в 2025 финансовом году, который начинается 1 октября 2024 года, сообщает Breaking Defense.
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