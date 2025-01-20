Прибалтика и ее доля: сколько Россия потеряла за годы независимости? Ирэн ОрлонскаяПосле распада Советского Союза прибалтийские республики — Латвия, Литва и Эстония — вступили в новую эпоху своей истории.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии