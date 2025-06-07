Глава ФБР заявил о серьезном прорыве в следствии по сокрытию создания Covid

Директор ФБР Кэш Патель заявил, что в расследовании дела по сокрытию происхождения коронавируса произошел существенный прорыв – изъяты несколько мобильных телефонов, в том числе бывшего главного эпидемиолога США Энтони Фаучи, пишет New York Post со ссылкой на подкаст The Joe Rogan Experience журналиста Джо Рогана.
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