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Глава ФБР заявил о серьезном прорыве в следствии по сокрытию создания Covid

Глава ФБР заявил о серьезном прорыве в следствии по сокрытию создания Covid

Директор ФБР Кэш Патель заявил, что в расследовании дела по сокрытию происхождения коронавируса произошел существенный прорыв – изъяты несколько мобильных телефонов, в том числе бывшего главного эпидемиолога США Энтони Фаучи, пишет New York Post со ссылкой на подкаст The Joe Rogan Experience журналиста Джо Рогана.

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Комментарии
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Eduard
Мы бто с вами давно знали,причем утечка была в Италии,просто не придавали бтому значения.Через туристов из Китая попал в Китай,впрочем возможно и туда специально ввезли,тут главное слово&quot;Китай&quot;!
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