Беззубые спартанцы: в Европе готовятся к вооружённому конфликту с Россией

Социологические опросы свидетельствуют о нежелании западной молодежи сражаться даже за свои страны Надо готовиться к «агрессии со стороны России» – с таким воинственным заявлением выступил 6 ноября перед депутатами Европарламента кандидат на пост еврокомиссара по обороне и космосу от Литвы Андрюс Кубилюс.