Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Беззубые спартанцы: в Европе готовятся к вооружённому конфликту с Россией

Беззубые спартанцы: в Европе готовятся к вооружённому конфликту с Россией

Социологические опросы свидетельствуют о нежелании западной молодежи сражаться даже за свои страны Надо готовиться к «агрессии со стороны России» – с таким воинственным заявлением выступил 6 ноября перед депутатами Европарламента кандидат на пост еврокомиссара по обороне и космосу от Литвы Андрюс Кубилюс.

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