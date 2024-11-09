Беззубые спартанцы: в Европе готовятся к вооружённому конфликту с Россией

Социологические опросы свидетельствуют о нежелании западной молодежи сражаться даже за свои страны Надо готовиться к «агрессии со стороны России» – с таким воинственным заявлением выступил 6 ноября перед депутатами Европарламента кандидат на пост еврокомиссара по обороне и космосу от Литвы Андрюс Кубилюс.
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