Госслужащие США будут обязаны доносить на коллег, которые связаны с политикой многообразия, равенства и инклюзивности

Американский телеканал NBC сообщил, что федеральные служащие США должны будут сообщать о коллегах, работающих на должностях, связанных с политикой многообразия, равенства и инклюзивности, которых могла не заметить новая администрация.
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