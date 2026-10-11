Масштабный субботник прошел в Мангистау

В Актау 10 октября прошел субботник в рамках общенациональной экологической акции «Таза Қазақстан». В уборке приняли участие более 2 тысяч человек по всей Мангистауской области, передает inAktau.
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