В канун Благовещения 2025 можно стричь волосы или нет, и почему так важно запомнить сон, увиденный в ночь на 6 апреля Алексей НикольскийВ канун Благовещения, 6 апреля 2025 года, возникает много вопросов, в том числе — можно ли в этот день стричь волосы и какие существуют традиции, связанные с этим важным событием? Портал Rsute.