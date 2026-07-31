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На Украине насчитали более 200 уничтоженных АЗС

На Украине насчитали более 200 уничтоженных АЗС

REUTERS Последствия российских ударов вглубь Украины 31 июля активно взялись разбирать на Западе. Издание Financial Times, по официальным данным от украинских властей, насчитало уже 200 уничтоженных заправок.

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