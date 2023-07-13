Возле Керченского моста снова образовалась автомобильная пробка

Трехчасовой затор со стороны Кубани на подъезде к Крымскому мосту образовался к утру 13 июля, сообщает оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.
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