В результате страшного столкновения автобуса с бензовозом на украинской дороге сгорели десятки людей

В результате столкновения пассажирского автобуса и бензовоза в Ровненской области на трассе Киев-Чоп возле села Ситное Дубенского района погибли 27 человек, о чем стало известно вечером во вторник, 3 мая.
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