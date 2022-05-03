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В результате страшного столкновения автобуса с бензовозом на украинской дороге сгорели десятки людей

В результате страшного столкновения автобуса с бензовозом на украинской дороге сгорели десятки людей

В результате столкновения пассажирского автобуса и бензовоза в Ровненской области на трассе Киев-Чоп возле села Ситное Дубенского района погибли 27 человек, о чем стало известно вечером во вторник, 3 мая.

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