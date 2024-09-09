В Архангельске вновь загорелась сауна "Форт Нокс": люди сами эвакуировались из задымленного здания

Пожар, сообщают в службе спасения имени Поливаного, происходит в данном учреждение не в первый раз.Вечером воскресенья, в 20: 05 в службу спасения имени Поливаного поступило сообщение о возгорании в сауне "Форт Нокс" на улице Выучейского.