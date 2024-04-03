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Российский Starlink получит финансирование. Путин выделил 116 миллиардов на интернет

Российский Starlink получит финансирование. Путин выделил 116 миллиардов на интернет

Путин поручил выделить 116 миллиардов рублей на отечественный аналог StarlinkПрезидент России Владимир Путин поручил выделить 116 миллиардов рублей на создание отечественного аналога спутникового интернета Starlink под названием «Сфера».

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