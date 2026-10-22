Как требования американкой стороны на переговорах меняются по мере изменений «на земле» Дмитрий Родионов Фото: Николай Тришин/ТАСС Материал комментируют: Владимир Сапунов Всеволод Шимов Американская делегация на встрече в Осло попытается убедить Владимира Зеленского согласиться на территориальные уступки ради соглашения с Россией, спрогнозировала накануне переговоров в Норвегии The New York Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Воровали наше будущее под патриотизм»: Поплавская сорвалась из-за казнокрадства в Роспатриотцентре и Росмолодёжи
- "Россия вам должна бесплатный проезд?" За требование об оплате, мигранты бросаются с кулаками на контролёров
- Власть закручивает гайки с мигрантами, лоббисты ослабляют. Кто работает против нас?
Свежие комментарии
- «Выходит, мы воев...
- «Выходит, мы воев...
- «Выходит, мы воев...
"хотят сначала сломать сопротивление Киева, зафиксировать их согласие на потери, ". Имеется в виду сопротивление Британии? Тогда, как же договариваться с хвостом собаки? может надо с собакой, т.е. с британией? Или мир причудлив - собаке так удобней - если что, хвост можно и обрубить и собака ни при делах будет?
Ине забываем об Одессе и выходе к Приднестровью!
Плевать нам и на Зеленского, и на пиндосов. Сами разберёмся, без сопливых.