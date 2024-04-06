Секс без обязательств: выгоды, издержки, риски

В

Воробей

Верно. Оно того не стоит вне брака. А сколько-нибудь прочный брак в наше время уж очень сильно проблематичен. Потому, более эффективно приспосабливаться как-то иначе. Но к такому пониманию темы трудно прийти без реального опыта, понятное дело.