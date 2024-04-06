И пусть никто не уйдет неудовлетворенным! Попытка создать серьезные отношения в 2022 году похожа на стремление написать вторую «Войну и мир» в эпоху клипового мышления.
Секс без обязательств: выгоды, издержки, риски
Комментарии
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Воробей
Верно. Оно того не стоит вне брака. А сколько-нибудь прочный брак в наше время уж очень сильно проблематичен. Потому, более эффективно приспосабливаться как-то иначе. Но к такому пониманию темы трудно прийти без реального опыта, понятное дело.
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