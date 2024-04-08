Неделя в Архангельской области начнётся с потепления

Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха сегодня поднимется до +5 градусов, а в южной части региона до +10Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха сегодня поднимется до +5 градусов, а в южной части региона до +10Синоптики обещают небольшие, местами умеренные осадки.