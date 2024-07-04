Штурм Торецка: Армия РФ ворвалась в центр Нью-Йорка и уже зачищает Дружбу

Стремительное наступление ВС РФ на Торецк заставляет ВСУ сдавать все новые позиции. Накануне российские военные продвинулись в населенном пункте Нью-Йорк, войдя практически в его центр, и уже начали зачищать от националистов соседний поселок Дружба.