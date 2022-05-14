Чемпионат Турции. 1/4 финала. «Газиантеп» – «Дарушафака», «Галатасарай» сыграет с «Бахчешехиром»

Сегодня в матчах 1/4 финала плей-офф турецкой лиги «Газиантеп» примет «Дарушафаку», «Галатасарай» дома сыграет с «Бахчешехиром».

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