Полиция разогнала манифестантов с площади Республики в центре Парижа

АндрейБорков

Все верно, все правильно. Франция страна ДЕРЬМКРАТИЧЕСКАЯ, там свобода демонстраций и свобода разгона демонстраций стоят в одно ряду, одни собрались и продемонстрировали что то там, другие собрались и разогнали тех, кто что то там демонстрировал. И те и другие имеют равные права! По этому ни чего страшного у лягушатников не произошло, жаль только, что ни кого не замочили, вот этого искренне жаль. А все остальное внутреннее лягушачье дело, наше дело в этой ситуации - сторона! Стоим в стороне, смотрим, забавляемся, но ни в коем случае не вмешиваемся.