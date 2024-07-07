Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Полиция разогнала манифестантов с площади Республики в центре Парижа

Полиция разогнала манифестантов с площади Республики в центре Парижа

Французская полиция разогнала демонстрантов с площади Республики в Париже после проведения манифестации.

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Комментарии
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АндрейБорков
Все верно, все правильно. Франция страна ДЕРЬМКРАТИЧЕСКАЯ, там свобода демонстраций и свобода разгона демонстраций стоят в одно ряду, одни собрались и продемонстрировали что то там, другие собрались и разогнали тех, кто что то там демонстрировал. И те и другие имеют равные права! По этому ни чего страшного у лягушатников не произошло, жаль только, что ни кого не замочили, вот этого искренне жаль. А все остальное внутреннее лягушачье дело, наше дело в этой ситуации - сторона! Стоим в стороне, смотрим, забавляемся, но ни в коем случае не вмешиваемся.
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