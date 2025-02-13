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Царьград

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Сотни отравившихся в Турции. Среди пострадавших могут быть русские туристы

Сотни отравившихся в Турции. Среди пострадавших могут быть русские туристы

В Турции за последний месяц отравились поддельным алкоголем триста человек, треть из них не выжила.В Турции - сотни пострадавших от палёного алкоголя, пишет Mash.

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